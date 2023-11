Taormina si candida per la Bandiera Blu 2024

StrettoWeb

La Giunta Comunale, con una deliberazione d’indirizzo, ha affidato al Sindaco l’incarico di presentare l’istanza di Candidatura del Comune di Taormina al prestigioso programma Bandiera Blu 2024, con particolare attenzione alla spiaggia di Mazzeo.

“Un ulteriore passo verso la valorizzazione delle nostre spiagge, in linea con la scelta amministrativa che ha già portato miglioramenti significativi, come testimonia la deliberazione n. 192 del 17.06.2023. Con un’altra importante deliberazione, la Giunta ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica le risorse necessarie per l’implementazione del servizio di derattizzazione sull’intero territorio di Taormina e frazioni. Un intervento mirato a garantire il benessere e la salubrità della nostra città“, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca.