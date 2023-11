Taormina, Schifani incontra i familiari dei piccoli pazienti di cardiochirurgia pediatrica

StrettoWeb

Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani al suo arrivo a Taormina per partecipare alla convention Etna23 organizzata da Forza Italia si è fermato a parlare brevemente con un gruppo di genitori che da questa mattina protesta davanti all’albergo Capotaormina per chiedere di non chiudere il reparto di Cadiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina.

Il Governatore ha invitato i genitori “ad andare a casa” per incontrarli alle 16 in una saletta dell’hotel. “E’ stato un colloquio breve – ha detto Schifani – ho visto che c’erano fuori anche dei bambini piccoli e allora ho preso l’impegno di incontrare nel pomeriggio i genitori così adesso possono tornare tranquillamente nelle loro abitazioni”.