Taormina, Gasparri: “Forza Italia in tutti i sondaggi è data in crescita “

“Forza Italia c’è e nel nome di Berlusconi la storia continua. Oggi c’è il Berlusconismo senza Berlusconi, non è la stessa cosa perchè nessuno può equiparare la sua qualità, la sua figura, tuttavia le idee che ha seminato restano una grande opzione”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, al meeting Etna 23, la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Taormina.

“Forza Italia in tutti i sondaggi è data in crescita ed è essenziale per il centrodestra, in quanto porta un buon governo dalla Sicilia al Piemonte”, conclude Gasparri