Al via il “Taormina Food Expo” con oltre 60 espositori

Al via questa sera il “Taormina Food Expo” con oltre 60 espositori, 5 convegni a tema, 9 cooking show, con la presentazione di altrettanti piatti 9 salati e 9 dolci per 9 province e 12 buyers. Sono i numeri di “Taormina Food Expo” che inizia oggi e sarà visitabile fino a domenica 26 novembre a “Porta Catania Parking” di Taormina per diffondere la storia e la tradizione dei piatti tipici siciliani .

Presente il sindaco Federico Basile: “saluti istituzionali come Sindaco della Città Metropolitana di Messina al Taormina Food Expo. E chissà se il prossimo anno non inaugureremo il “Messina Food Expo“ magari con qualche novità Enogastronomica tipica di Messina”.