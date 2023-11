Taormina, la linea dura di De Luca: “staccate 5 utenze idriche, c’è anche un noto albergo

StrettoWeb

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, prosegue la linea dura contro coloro che non pagano le tasse comunali. Dopo aver annunciato il distacco di 5 utenze dell’acqua, il leader di Sud chiama Nord racconta un particolare: “mi ha contattato una persona da una importante struttura alberghiera chiedendo se ci fossero problemi nell’erogazione dell’acqua in quella via. Ho girato la segnalazione ad Asm, che mi ha comunicato di aver effettuato il distacco in quella struttura vista la presenza di una utenza abusiva”.

“Ho inviato la risposta all’albergo ed è successo il finimondo ono intervenuti anche dipendenti comunali ma non capisco a che titolo, quasi intimando all’operatore Asm di riallacciare l’utenza, altrimenti il Comune sarebbe stato denunciato”, evidenza De Luca.