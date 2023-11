Taormina, De Luca: “mancano all’appello oltre 20 milioni di euro di IMU”

StrettoWeb

A Taormina Mancano all’appello Oltre 20 milioni di euro di IMU!

Abbiamo finito in questo momento la riunione con la responsabile dell’Ufficio Tributi dottoressa Angela La Torre. Abbiamo già inviato oltre 7 Mila avvisi di accertamento per contrastare l’evasione dei ricchi per un valore di oltre 20 milioni”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

“Lo stesso lavoro lo stiamo definendo per la Tari, tassa di soggiorno, occupazione suolo pubblico e per il resto di tutte le entrare del comune di Taormina“, conclude De Luca.