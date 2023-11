Sud Chiama Nord, al via le assemblee in Sicilia. De Luca ad Agrigento: “ci aspettano sfide importanti”

StrettoWeb

“Abbiamo dato il via alle assemblee provinciali di Sud Chiama Nord, partendo oggi da Agrigento. La partecipazione calorosa che abbiamo registrato è la dimostrazione tangibile che c’è una voglia ed un entusiasmo concreto nel portare avanti l’attività politica di Sud Chiama Nord”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Ci aspettano sfide importanti, e partiamo da una consapevolezza fondamentale: quello che abbiamo costruito finora, senza essere strutturati in maniera capillare su tutto il territorio regionale, è solo l’inizio. Immaginate cosa accadrà nel momento in cui riusciremo a radicarci in ogni comune della Sicilia. Grazie ad Agrigento per il caloroso benvenuto. Avanti insieme, con passione e impegno”, conclude De Luca.