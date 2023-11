Successo per la prima del Teatroff Patti d’Autore

StrettoWeb

Si è aperta ufficialmente sabato 25 novembre, presso la Concattedrale di Patti, la rassegna teatrale Teatroff Patti d’Autore. L’esordio è spettato ad un grande artista del mondo del teatro, Pietro Montandon che ha portando in scena la meravigliosa opera del maestro Andrea Camilleri “Maruzza Musumeci” con la regia di Daniela Ardini. Numeroso il pubblico pagante che ha sfidato le impervie condizione atmosferiche che si è abbattuto sulla costa tirrenica lo scorso weekend, pur di poter assistere ad uno spettacolo teatrale di altissimo livello. Prossima appuntamento, 15 dicembre con Pino Strabioli con “Sempre fiori mai un fioraio” tratto dal titolo di un libro edito da Rizzoli dove Paolo Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni.

Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese. Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne I viaggi di Gulliver e insieme hanno condotto per Rai Tre E lasciatemi divertire otto puntate dedicate ai vizi capitali. “Ma Paolo perché otto? I vizi sono sette!”, “L’ottavo sono io, sciocchi!”.