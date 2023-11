Strepitoso successo per il concerto del 4 novembre a Sant’Eufemia, Caracciolo: “ci avete fatto tornare indietro nel tempo”

StrettoWeb

L’Associazione Socio-Culturale Thàleia di Sant’Eufemia d’Aspromonte e il suo concerto per il 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, hanno fatto centro. Un successo strepitoso per l’evento al quale ieri hanno preso parte la cittadinanza eufemiese e le autorità. Erano presenti infatti il Viceprefetto Maria Stefania Caracciolo, il Consigliere Regionale Onorevole Giuseppe Gelardi, il Vicesindaco di Sant’Eufemia Carlo Violani, il Comandante di Compagnia dell’Arma di Carabinieri di Palmi Maggiore Luca Ghiselli, il Maresciallo Dell’Arma dei Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte Corrado Camisulli, al Maresciallo Dell’Arma dei Carabinieri di Sinopoli Gabriele Caruso, il Comandante di Compagnia della Guardia di Finanza di Palmi, il Tenente della Guardia di Finanza Vincenzo Luppino, il Sergente Maggiore Aiutante dell’Esercito del V Reggimento Fanteria Aosta di Messina, Carmine Maio. Presente, in rappresentanza della Protezione Civile I Lupi di Sant’Eufemia D’Aspromonte, Giuseppe Napoli.

Il concerto della banda musicale eufemiese, guidata dal maestro Vincenzo Panuccio, ha ripercorso la Storia dell’Unità d’Italia e della sue Forze Armate, spaziando da musiche riconducibili a tutti i corpi che hanno operato e operano nella nostra Nazione. Dall’Inno di Mameli a Il Piave mormorò 24 maggio, interpretato dal baritono Mario Calarco, passando per “Il Silenzio” dell’Esercito Italiano e per La Canzone del Grappa, nella quale si è esibito il tenore Fabio D’Elia. Il concerto si è concluso con l’esibizione straordinaria del Soprano Angela Luppino e del Tenore Giuseppe Antonino Rugnetta.

Sebbene non fossero previsti interventi, il viceprefetto Maria Stefania Caracciolo ha voluto prendere la parola per esternare la sua sorpresa per lo spettacolo al quale ha assistito: “Mi aspettavo un semplice concerto, e invece ci avete fatto tornare indietro nel tempo, ripercorrendo la storia del nostro Paese e lo avete fatto in maniera egregia. Complimenti davvero a tutti e grazie per questo spettacolo emozionante“.

Nella gallery fotografica scorrevole in alto alcuni momento saliente dell’evento di ieri, negli scatti della fotografa eufemiese Carmen Forgione.