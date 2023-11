Caos totale nello Stretto: scattato lo sciopero dei lavoratori di Caronte, disagi durissimi per i pendolari

StrettoWeb

E’ caos trasporti nello Stretto di Messina a causa dello sciopero dei lavoratori di Caronte & Tourist. Da questa mattina alle 9 sino alle 17 da rada San Francesco partirà una sola nave ogni 80 minuti. Dal porto di Tremestieri, invece, sono assicurate quattro corse andata e ritorno sempre fra le 9 e le 17 di oggi. Insomma, notevoli disagi per i pendolari, i quali pagano un “prezzo alto” da questo sciopero. Cosa fosse successo con il Ponte sullo Stretto?

La nota dei sindacati

Nonostante l’intenso calendario di incontri delle ultime settimane non è stata raggiunta l’intesa tra azienda e Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori sul rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori marittimi e di terra del gruppo Caronte & Tourist operante sullo Stretto di Messina. “Abbiamo apprezzato l’autorevole mediazione di S.E. il Prefetto di Messina – dichiarano i rappresentanti delle sigle sindacali e la RSU – che ha dimostrato con convinzione la volontà di coadiuvare le parti nel tentativo di addivenire ad un’intesa che scongiurasse lo sciopero. Nonostante alcune aperture avanzate dalla società rispetto alle proposte iniziali – continuano i sindacati – la RSU che ha presieduto alla trattativa ha ritenuto non adeguata la piattaforma conclusiva raggiunta ed ancora lontana dalle rivendicazioni dei lavoratori. L’obiettivo che dal principio è stata alla base della proposta della RSU resta quello di colmare progressivamente un gap economico che nel tempo ha creato disparità tra lavoratori e che ha per le fasce salariali più deboli acuito le criticità economiche in un contesto nazionale finanziario difficile con l’aumento continuo del costo della vita. Al tempo stesso rivendichiamo l’adeguamento contrattuale per svariati lavoratori di terra a cui viene applicato un contratto diverso dal CCNL confitarma abbassando di fatto salari e tutele”.

“Sarà sciopero sino alle 17 di oggi – concludono i sindacati – in un contesto in cui l’impossibilità tra le parti di trovare un’intesa che tutelasse adeguatamente il diritto di sciopero e i servizi minimi da garantire all’utenza, ha consentito alla società di procedere con comandi in servizio ai lavoratori stabiliti in via unilaterale, che di fatto tendono a depotenziare la protesta e di certo non rappresentano il miglior viatico per un sereno proseguimento della vertenza”.