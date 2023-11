Stretto di Messina: Liberty Lines apre le vendite per l’anno 2024

StrettoWeb

Liberty Lines annuncia l’apertura delle prenotazioni di tutte le linee per il prossimo anno. “Dalla giornata di oggi, sarà possibile acquistare il proprio viaggio tramite tutti i nostri canali di vendita ufficiali, scegliendo tra le oltre centomila partenze previste per l’anno 2024, sui collegamenti tra Sicilia e Calabria e le isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie ed Ustica“, si legge in una nota. L’operativo 2024, ripropone il criterio delle tre stagionalità in modo da risultare efficiente per i pendolari durante la bassa stagione ed incentivante per turisti e passeggeri occasionali durante la media ed alta stagione.

Tutti gli orari e le tariffe sono frutto della collaborazione tra Liberty Lines, Ministero dei Trasporti, Regione Siciliana e amministrazioni locali dei territori di destinazione al fine di rendere il miglior servizio possibile.

Per le isole si tratta di una opportunità di sviluppo molto interessante perché la maggiore disponibilità di partenze ed una stagionalità più lunga possono favorire la raggiungibilità dei territori sia da parte dei residenti che dei passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro e svago.

“Tutta l’offerta commerciale viene resa disponibile con largo anticipo al fine di agevolare le richieste degli operatori turistici che necessitano di una programmazione di lungo periodo per poter costruire i propri prodotti da distribuire sul mercato nazionale ed internazionale” dichiara Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines.