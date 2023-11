La storia di Reggio Calabria in lunghissimo murales al Parco Lineare Sud: l’affascinante opera è terminata, tutte le FOTO

StrettoWeb

La Street Art continua a lasciare il segno a Reggio Calabria. Dopo la Fata Morgana e i Bronzi di Riace al Tempietto, un altro affascinante murales è ufficialmente realizzato e concluso qualche metro più avanti. Il Parco Lineare Sud, infatti, da ora sarà teatro di una lunghissima e affascinante opera: un murales di centinaia e centinaia di metri dove leggere, guardare, osservare, assaporare, scoprire la storia della città.

A partire dall’area nord, quella che (si spera presto, visti i continui rallentamenti) verrà collegata all’area tempietto, dove si comincia con l’anno di fondazione della città, fino ai giorni nostri, con i Bronzi. Passando per la Testa del Filosofo, San Giorgio, la Testa di Basilea, le Mura Greche. Non vogliamo, però, svelare tutto. Vi invitiamo a sfogliare la gallery a corredo dell’articolo e poi a fare un salto sul posto, per osservare dal vivo l’affascinante opera, realizzata dagli Orticanoodles, un gruppo di Street Art di livello internazionale, su Commissione dell’Amministrazione Comunale reggina (il murales rientra in “Patti per il Sud”).

La speranza, sempre su indicazione e volontà del Comune, è che l’area del Parco Lineare possa ben presto essere “ripresa” dal punto di vista del decoro, dal momento che di recente non vive un momento di grande splendore. Il murales, nell’attesa della fine del ponte del Calopinace, sia lo stimolo a riqualificare un’area bellissima ma che rischia di finire – come tante altre – nel dimenticatoio e nell’abbandono.