Stilo: tutto pronto per la Festa di San Martino

Il comune di Stilo è lieto di annunciare che sono stati ultimati i preparativi per le celebrazioni della Festa di San Martino. L’evento, in programma per venerdì 10 novembre, in Piazza Vittorio Emanuele, è stato riproposto , anche grazie al contributo delle associazioni cittadine, per far rivivere tutta la storia, la tradizione e la cultura locale che questa festa ha significato nel corso degli anni. Come vuole la tradizione, infatti, è durante questo giorno che il vino novello veniva degustato per la prima volta dai nostri avi. L’importanza del vino nella nostra cultura ha fatto sì che questo giorno sia diventato, dunque, molto importante, motivo di vera e propria festa per tutti.

Stilo è, pertanto, pronta a rivivere questa importante data con un programma pronto ad incantare grandi e piccini.

La giornata inizierà con la presentazione del sindaco, Giorgio Tropeano, che darà il via all’assaggio dei vari vini del territorio, il tutto accompagnato dalle classiche zeppole, piatto tipico del luogo. Subito dopo, verso le 19, vi saranno vari eventi, tra cui: spettacolo per bambini, spettacolo magia, spettacolo bolle, danza di fuoco e trampolieri luminosi. A concludere la serata, alle ore 21: Musica dal vivo: Discopatici Live band. Il sindaco e il comune di Stilo tutto è, dunque, lieto di invitate la popolazione a partecipare all’evento e a godersi tanto buon vino, cibo, spettacolo e musica.