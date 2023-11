Sputi e lanci di oggetti, gli strascichi di Catanzaro-Cosenza: multe pesanti dal Giudice Sportivo

StrettoWeb

Catanzaro-Cosenza ha lasciato qualche strascico, per le due società. Allo spettacolo degli oltre 13 mila sugli spalti del “Ceravolo” si è infatti contrapposto qualche comportamento che ha portato il Giudice Sportivo a comminare pesanti ammende: 15 mila euro per i giallorossi e 3 mila per i rossoblu.

Al Catanzaro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con degli sputi due componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, lanciato verso la panchina della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semi-pieni; per avere, infine, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni“. Al Cosenza “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e fumogeni“. Sempre per il Cosenza, da segnalare la giornata di squalifica a Venturi.