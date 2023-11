Paura in Spagna, attentato a Madrid: sparato in faccia il politico Alejo Vidal Quadras, è grave

StrettoWeb

Una notizia clamorosa scuote la quotidianità in Spagna. Si è infatti verificato un attentato in pieno centro a Madrid nei confronti di Alejo Vidal Quadras Roca, 78enne ex presidente del Partito Popolare della Catalogna e co-fondatore del partito di estrema destra Vox.

L’uomo è stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa e risulta essere in gravissime condizioni. Secondo la Polizia si tratterebbe di un’azione “programmata”. “Grazie a Dio sembra essere fuori pericolo”, ha affermato il leader di Vox, Santiago Abascal.