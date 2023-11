Spadafora, lo Chef Nato Micale premiato con la Toque d’oro a Parma

StrettoWeb

APCI Sicilia presente al Congresso Nazionale APCI Les Toques Blanches d’Honneur, evento giunto alla sua XXVI edizione. Due giornate che si sono tenute a Parma per un percorso di incontro, riconoscimento professionale alla carriera e formazione per tutti i cuochi presenti. La manifestazione parmense ha visto oltre alla premiazione di alcuni Chef, anche l’ufficialità dell’incarico come Presidente APCI Sicilia dello Chef Nato Micale. Lo chef spadaforese, infatti, oltre a ricevere un premio legato alla sua straordinaria carriera culinaria con la Toque d’oro, è stato insignito ufficialmente di questa nuova carica dal Direttore Generale APCI Sonia Re.

Queste le parole dello Chef Nato Micale ai microfoni di EventiPress: “sono davvero orgoglioso di aver ricevuto questa carica professionale, mi fa piacere pensare che mi sia stato riconosciuto tutto il mio percorso durante questi anni. RinTanti sacrifici e soprattutto tanto studio e passione alle spalle di questo incarico. Adesso so che dovrò fare sempre meglio per ripagare la fiducia e soprattutto per far crescere ancora più l’associazione”. Premiati, oltre allo Chef Nato Micale anche altri membri dell’APCI Sicilia: Valentina Bartolone, Giuseppe Argentaro e Domenico Benfante, nella foto con Chef Andrea Jeriri APCI UK team, Chef Siciliano residente a Londra. Durante l’evento, il Presidente APCI, Roberto Carcagiu e i docenti ALMA Alessandro Fadda e Antonio Cassano, hanno afforntato il tema della ristorazione come impresa, intesa come sistema complesso di regole, responsabilità, scelte, progetti e sfide quotidiane.