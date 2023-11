Sorical, Calabretta incontra Salvini: “ecco gli investimenti per il Servizio Idrico Integrato in Calabria”

StrettoWeb

“Con il Ministro Matteo Salvini per illustrare la riforma del servizio idrico in corso in Calabria. Dopo tanti anni di ritardi finalmente dalla Calabria arrivano segnali innovativi del processo di radicale cambiamento voluto fortemente dal presidente della Regione Roberto Occhiuto”. E’ quanto afferma l’amministratore unico Cataldo Calabretta.

“Sorical dopo l’uscita dallo stato di liquidazione, in cui versava da ben 10 anni, ha avuto in affidamento il Servizio Idrico Integrato ed è oggi lo strumento industriale della Regione e dei Comuni indispensabile per far ripartire gli investimenti in una terra ricca di acqua; ma con un servizio idrico non sempre efficiente”, rimarca Calabretta.

“Ho illustrato al Ministro Salvini gli investimenti in corso per la digitalizzazione delle reti idriche e dettagliato il piano di sviluppo industriale della società che necessità di risorse importanti per ridurre le perdite idriche che in alcuni Comuni superano il 60%. Inoltre ho spiegato che vi è la necessità di rifare gli acquedotti, realizzati tra gli anni ‘60 e ‘70, dalla Cassa per il Mezzogiorno, con un grado di vetustà molto alto”, conclude Calabretta.