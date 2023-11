“Siderno è un cantiere aperto. Avviate numerose opere pubbliche”

StrettoWeb

“Sono trascorsi ormai due anni dall’insediamento della Giunta Fragomeni. Sono stati due anni di intenso ed impegnativo lavoro, senza clamori, ma con costante attenzione agli obiettivi che ci eravamo dati durante la campagna elettorale: oggi possiamo dire di aver intrapreso la corsia preferenziale per raggiungere nel più breve tempo possibile gli obiettivi che ci siamo preposti, sopperendo a diverse criticità che, per le più disparate ragioni, rischiavano di portare al definanziamento di diverse opere pubbliche, destinate a perdersi“. Lo si legge in una nota stampa dell’Assessore ai Lavori pubblici del comune di Siderno, Maria Teresa Floccari.

“Senza polemica alcuna, in qualità di Assessore ai Lavori pubblici, è bene informare la cittadinanza che alcune opere sono state riprogrammate quasi ex novo perché ciò che abbiamo trovato non soddisfaceva i canoni minimi di cantierabilità e soprattutto di funzionalità. Alcuni iter burocratici risultavano da tempo fermi presso enti autorizzatori. Tutto questo, oggi, possiamo dire che è alle nostre spalle.

Siderno diventerà un cantiere aperto tant’è che stanno per essere avviati i lavori:

di demolizione e ricostruzione della nuova Scuola media Corrado Alvaro;

della riqualificazione dell’asilo nido comunale di Via Ghandi;

della riqualificazione della Villa Comunale.

Sono già partiti i lavori:

per la ristrutturazione del Centro Polifunzionale;

per la ristrutturazione del campo polivalente di San Sebastiano a Siderno Superiore;

per la ristrutturazione del campo sportivo di Località Mirto, intitolato a Gianluca Congiusta.

Nei mesi scorsi, altresì, sono stati completati i lavori della piazza antistante la struttura del teatro comunale di Via Amendola che sarà intitolata a Simone Falletti.

Stanno per concludersi, invece, i lavori di bonifica dell’area sita in Via Dromo Sud (torrente Garino, arteria chiusa da anni che va dalla Circonvallazione alla rotonda di loc. Zammariti), nonché anche quelli che hanno interessato l’area fitness sul Lungomare. Di recente, Siderno è anche risultata assegnataria di un finanziamento regionale per la bonifica della Strada Panoramica (via San Francesco).

Tantissime opere sono nella fase progettuale ed altre in procinto di essere appaltate, opere che cambieranno sicuramente il volto della nostra città.

Siamo consapevoli che Siderno necessita ancora di molto altro e tante altre iniziative sono in campo; di esse sarà data opportuna informazione più avanti (ad esempio piscina comunale o impianto di videosorveglianza), ma data l’affezione di noi tutti per lo stadio comunale, voglio informare la cittadinanza che anche per detta opera l’Amministrazione si è attivata individuando le linee di opportuno finanziamento per un intervento rinnovatore che darà nuovo lustro all’impianto sportivo“, conclude la nota.