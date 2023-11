E’ allarme sicurezza a Milano, il nuovo Questore potrebbe essere l’attuale capo della polizia di Reggio Calabria

StrettoWeb

E’ allarme sicurezza a Milano, con numerose problematiche per quanto riguarda l’ordine pubblico. La situazione è complessa tanto che il sindaco Sala, lo scorso 2 ottobre, ha nominato Franco Gabrielli, già capo della polizia, come proprio delegato alla sicurezza. In questa situazione di incertezza, a farne le spese potrebbe essere, secondo alcune indiscrezioni arrivate al “Giornale”, il questore Giuseppe Petronzi.

A Roma, al Ministero degli Interni, si sta ragionando ad un possibile avvicendamento alla questura del capoluogo lombardo. Il nome su cui si sta ragionando è Bruno Megale, attuale capo della polizia di Reggio Calabria e grande conoscitore della città in quanto vi ha lavorato tanti anni. Entro fine dicembre dovrebbe arrivare la decisione definitiva.