Sicilia, pensionato muore dopo intervento chirurgico: 7 persone indagate

Un altro presunto caso di malasanità in Sicilia: un pensionato di 73 anni è morto a seguito di un intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’uomo, secondo quanto emerso finora, pare soffrisse di una patologia renale: l’equipe medica ha deciso quindi di ricoverarlo e, dopo le opportune consultazioni, di sottoporlo ad operazione. I problemi sono insorti nel post-operatorio: il paziente è stato prima trasferito in Rianimazione ma la morte è sopraggiunta poco dopo, probabilmente per un’emorragia. I familiari hanno quindi deciso di presentare un esposto ai Carabinieri contro l’Ospedale: 7 persone, tra medici e infermieri, risultano ora iscritte nel fascicolo degli indagati.