Incredibile quanto successo in Sicilia dove un’enorme masso si è staccato dal Monte Bonifato ed ha danneggiato il tetto di una casa ad Alcamo, in provincia di Trapani. È accaduto in via Salvatore Salamone, nelle vicinanze del “Bottino”, la grande vasca di accumulo dell’acquedotto della città.

Miracolosamente non si registrano feriti. Sul posto, sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici del Comune e forze dell’ordine.