Sicilia, De Luca: “ribadiamo il nostro no alla norma ‘Salva Ineleggibili'”

“Ribadiamo con fermezza il nostro “No” alla norma “Salva Ineleggibili”. Non è pensabile che si cerchi di modificare lo status dei parlamentari con dei contenziosi ancora in corso. Sud Chiama Nord è assolutamente contrario a questo tentativo.” Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca tornando ad affrontare il tema che indirettamente ha interessato anche il deputato del gruppo Davide Vasta sul quale pende un ricorso per una presunta ineleggibilità. Come già chiarito la volta scorsa la norma in discussione non riguarderebbe il caso dell’on. Vasta, ma in ogni caso Sud chiama Nord si dice assolutamente contrario.

“Come già espresso in commissione bilancio lo scorso 23 novembre – spiega De Luca- avevamo chiaramente manifestato il nostro voto contrario a questa norma. È importante sottolineare che la commissione è composta da 13 membri, di cui 7 della maggioranza tutti presenti. La nostra presenza o meno, purtroppo, non avrebbe potuto fare la differenza neanche sulla permanenza del numero legale. Vogliamo sottolineare che non siamo minimamente interessati a questa operazione. La nostra opposizione – conclude De Luca- è basata su principi di correttezza e trasparenza e questo tentativo da parte della maggioranza di salvare qualche deputato è inaccettabile”.