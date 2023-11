StrettoWeb

Buone notizie per la viabilità in Sicilia. Il prossimo 7 dicembre si inaugurerà il tratto autostradale Ispica-Pozzallo-Modica. I lavori sulla Siracusa-Gela, dopo l’interruzione estiva dei cantieri erano stati ripresi il 4 settembre e adesso c’è la data per l’apertura.

L’inaugurazione del nuovo tratto autostradale giunge in concomitanza con l’importante evento del Chocomodica, che torna dopo 4 anni.