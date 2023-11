Serie D: vincono tutte in vetta, poker Locri contro l’Akragas. Risultati e classifica

StrettoWeb

Continuano a vincere, senza sosta. Sono sempre Trapani, Siracusa e Vibonese. La prima sbanca facile il Granillo, allontanando ancor di più la Fenice Amaranto dalle zone di vertice (-15 dal primo posto, -12 coi tre punti a tavolino); le altre due faticano più del dovuto. Il Siracusa, infatti, vince per 3-2 ma solo al 95′ contro il Licata. 2-3 per la Vibonese a San Cataldo. Sorprende il Locri in coda: 4-0 all’Akragas in una partita condizionata da tre espulsioni. Si rilancia il Lamezia Terme, dopo una settimana difficilissima: 4-1 al Sant’Agata in rimonta. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 11ª giornata

Canicattì-Real Casalnuovo 2-3

Lamezia Terme-Sant’Agata 4-1

Locri-Akragas 4-0

Fenice Amaranto-Trapani 0-2

Sancataldese-Vibonese 2-3

Igea Virtus-Castrovillari 0-0

Siracusa-Licata 3-2

Classifica Serie D girone I

Trapani 30 Siracusa 28 Vibonese 27 Licata 18 Sant’Agata 18 Igea Virtus 17 Lamezia Terme 16 Fenice Amaranto 15 Real Casalnuovo 15 Akragas 15 Canicattì 14 Acireale 13 Sancataldese 12 Ragusa 11 Portici 9 Locri 8 San Luca 4 Gioiese 4 Castrovillari 3