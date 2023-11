Serie D, in vetta vince solo il Trapani e stacca Siracusa e Vibonese (che pareggiano). Risultati e classifica

StrettoWeb

In vetta al girone I di Serie D cominciano a tornare un po’ più “umane”, pur mantenendo un ritmo elevatissimo. Solo pari, però, per Vibonese e Siracusa: ne approfitta il Trapani, l’unica a vincere e a staccarle, in attesa del big match di domenica proprio tra aretusei e granata. Kragl e compagni battono di misura per 2-1 il San Luca, mentre il Siracusa pareggia a Ragusa e la Vibonese impatta in casa contro l’Acireale.

Ancora un pari pure per la Fenice Amaranto, ad Agrigento, mentre rosicchia qualche punto il Licata, corsaro in casa della Gioiese, che ieri ha annunciato l’azzeramento delle cariche dirigenziali. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 14ª giornata

Akragas-La Fenice Amaranto 1-1

Canicattì-Sancataldese 2-2

Gioiese-Licata 1-2

Real Casalnuovo-Igea Virtus 2-0

Trapani-San Luca 2-1

Ragusa-Siracusa 0-0

Vibonese-Acireale 1-1

Sant’Agata-Portici 1-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 34 Siracusa 32 Vibonese 32 Licata 24 Real Casalnuovo 22 La Fenice Amaranto 20 Sant’Agata 19 Akragas 19 Ragusa 18 Igea Virtus 17 Acireale 16 Canicattì 15 Sancataldese 14 Locri 11 Portici 10 San Luca 5 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 3 (-1) Lamezia Terme 0