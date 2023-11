Serie D, stangate dal Giudice Sportivo: 4 giornate a Buscé; per la Gioiese multe, inibizioni e… pugni

StrettoWeb

Stangate dal Giudice Sportivo di Serie D soprattutto per Vibonese e Gioiese, per quanto riguarda il girone I. La pena più pesante è per l’ex Reggina Buscé, allenatore dei rossoblu di Caffo. Per lui 4 giornate di stop per “avere profferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara”. Non va meglio al Ds dei vibonesi Ramondino, inibito fino al 20 gennaio 2024, per “aver protestato reiteratamente, con atteggiamento minaccioso e gesti irridenti all’indirizzo del Direttore di gara e di un A.A”.

Per la Gioiese, invece, inibizioni e multe. Anche Ventra Gaetano inibito fino al 20 gennaio 2024 per “essere indebitamente entrato sul terreno di gioco e aver colpito con un pugno un calciatore avversario“. Bagalà Domenico resta fermo fino al 28 novembre per “proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato”. La multa, invece, è di 200 euro e arriva “inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo”.