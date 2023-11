Serie D, Siracusa e Vibonese agganciano il Trapani (a riposo) in vetta: risultati e classifica del girone I

StrettoWeb

Serie D oggi in campo per la 13ª giornata. Nel girone I c’è lo scossone in vetta, prevedibile, per via del riposo del Trapani. Vibonese e Siracusa, infatti, ne approfittano per agganciare in vetta a quota 31 i granata. I rossoblu, infatti, pareggiano per 0-0 al Granillo contro la Fenice Amaranto, i siciliani invece battono per 2-0 il Sant’Agata.

Da segnalare l’importante vittoria del Locri contro il Canicattì e l’ennesima sconfitta della Gioiese (dopo una settimana movimentata) a Portici. Turno con poche reti segnate. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D girone I, 13ª giornata

Igea Virtus-Akragas 1-0

Locri-Canicattì 2-1

Portici-Gioiese 1-0

Fenice Amaranto-Vibonese 0-0

Sancataldese-Real Casalnuovo 0-0

Siracusa-Sant’Agata 2-0

Acireale-Castrovillari 3-3

Classifica Serie D girone I

Siracusa 31 Trapani 31 Vibonese 31 Licata 21 Fenice Amaranto 19 Real Casalnuovo 19 Sant’Agata 18 Akragas 18 Ragusa 17 Igea Virtus 17 Acireale 15 Canicattì 14 Sancataldese 13 Locri 11 Portici 9 San Luca 5 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 4 (-1) Lamezia Terme 0