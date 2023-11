Serie D: Siracusa-Trapani finisce in parità, Fenice a -5 dai playoff. Risultati e classifica

StrettoWeb

Nessun vincitore e nessun vinto, alla fine, nel big match del girone I di Serie D, l’attesissimo (e caldo, visto quanto accaduto in settimana) derby siciliano tra le prime due della classe, Siracusa e Trapani. Finisce 0-0. Così i granata rimangono in vetta da soli, a +2, ma nessuno allunga sulla Vibonese, che oggi riposava. Intanto, spaccatura tra le prime cinque e chi insegue. La Fenice Amaranto, dopo la sconfitta odierna, rimane sesta e si allontana dal quinto posto, l’ultimo valevole per i playoff: proprio il Real Casalnuovo, quinto, vincendo è andato a +5.

In coda, pesante poker subito dal Locri a San Cataldo, mentre San Luca e Castrovillari pareggiano per 3-3. Di seguito tutti i risultati e la classifica completa.

Risultati Serie D girone I, 15ª giornata

Licata-Sant’Agata 1-1

Portici-Ragusa 0-0

La Fenice Amaranto-Real Casalnuovo 1-2

Sancataldese-Locri 4-1

Siracusa-Trapani 0-0

Igea Virtus-Canicattì 1-2

San Luca Castrovillari 3-3

Classifica Serie D girone I

Trapani 35 Siracusa 33 Vibonese 32 Licata 25 Real Casalnuovo 25 La Fenice Amaranto 20 Sant’Agata 20 Akragas 19 Ragusa 19 Igea Virtus 17 Sancataldese 17 Acireale 16 Canicattì 15 Locri 11 Portici 11 San Luca 6 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 4 (-1) Lamezia Terme 0