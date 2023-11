Serie D, non c’è pace per il San Luca: si dimette mister Iannì

StrettoWeb

“Con rammarico siamo costretti a comunicare che in data odierna il mister Natale Iannì dopo un confronto leale con la società, ritenendo che la stessa non può garantire un adeguato rafforzamento tecnico come richiesto, rassegna le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società ringrazia Mister Iannì per la passione e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso ed augurando un grosso augurio per la carriera professionale futura”.

Non c’è pace in casa San Luca. Con questa nota il club annuncia le dimissioni di mister Iannì, che era subentrato al predecessore qualche settimana fa. La società, nello spiegare le motivazioni, evidenzia le mancate garanzie nel rafforzare l’organico. Difficoltà da inizio anno per il sodalizio reggino, che qualche giorno fa ha annunciato anche l’azzeramento delle cariche dirigenziali. Difficoltà che, ovviamente, si ripercuotono in campo, nonostante la sconfitta in casa della capolista Trapani ieri sia arrivata solo di misura, per 2-1.