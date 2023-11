Serie D, il San Luca annuncia a sorpresa: “azzerate le cariche dirigenziali”, si dimettono tutti. I motivi

StrettoWeb

Altro annuncio a sorpresa per il San Luca, dopo la minaccia di uscita dal campionato Juniores (e non solo, se la situazione dovesse perdurare) per via del problema stadio. In una nota ufficiale, infatti, il club reggino spiega che dopo un’approfondita riunione dei soci “il presidente Francesco Giampaolo annuncia l’azzeramento di tutte le cariche dirigenziali all’interno del club. Questa decisione è stata presa dopo un attento confronto e dialogo con i soci, al fine di promuovere un rinnovamento e una nuova visione per il futuro del club”. Si dimettono l’Amministratore Delegato Vincenzo Bartolo, il Responsabile dell’Area Tecnica Domenico Mammoliti, il Direttore Sportivo Antonio Pipicella.

“L’ASD San Luca – si legge ancora – è profondamente grata ai dirigenti uscenti per il loro impegno, tuttavia, l’evoluzione del panorama sportivo e le sfide in continua evoluzione richiedono una riflessione approfondita e un nuovo approccio alla gestione del club. Il presidente assicura che questo processo di rinnovamento mira a consolidare e potenziare la struttura dirigenziale del club per affrontare le sfide future in modo efficace. Al momento, sono in corso attività di ricerca per individuare i nuovi dirigenti che guideranno l’ASD San Luca in questa nuova fase”.

“La tifoseria è fondamentale per il nostro club, e il presidente si impegna a mantenere una comunicazione trasparente e aperta con i tifosi durante questo periodo di transizione. Saranno fornite ulteriori informazioni sulle nuove cariche dirigenziali non appena il processo di selezione sarà completato. L’ASD San Luca chiede la comprensione e il sostegno di tutti i tifosi e membri della comunità locale durante questo periodo di cambiamento. Il club è determinato a costruire un futuro brillante e a mantenere la sua posizione di eccellenza nello sport dilettantistico”, si conclude la nota.