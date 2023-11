Serie D, ufficiale il colpaccio Palermo per il Trapani. Quasi tutti gli ex Lamezia Terme trovano squadra

StrettoWeb

In pochi giorni, come prevedibile, quasi tutti gli ex giocatori del Lamezia Terme FC hanno trovato squadra. Rimasti svincolati dopo l’esclusione della società calabrese, hanno firmato con varie squadre di Serie D, ma non solo del girone I. Il Trapani continua ad esempio a fare la voce grossa e, dopo aver annunciato Rizzo, ha ufficializzato anche l’ex Catania Marco Palermo, il cui accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi ma per cui mancava ancora la nota ufficiale.

Non c’è traccia, invece, della Fenice Amaranto. La società dello Stretto non si è buttata a capofitto su alcun elemento, eppure ce n’erano tanti interessanti. Non dimentichiamo, infatti, che – quantomeno a livello d’organico – il Lamezia ad inizio stagione era considerato al pari delle big. Diversi potevano essere i singoli da ingaggiare – anche perché svincolati – nella speranza di poter provare a giocarsela fino alla fine. Questa, almeno, era l’impressione al netto delle dichiarazioni di tesserati e società relativamente all’obiettivo Serie C. Si resta in attesa dell’apertura del mercato.