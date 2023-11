Serie D (ma non girone I), succede anche questo: gioco fermo, anzi no, harakiri portiere e gol al 95′! | VIDEO

StrettoWeb

Potremmo dire ancora “benvenuti in Serie D“, anche se situazioni del genere possono capitare pure in A e poi con il girone I non c’entra nulla. Merita, però, per la casualità e rarità del caso, un articolo. E’ quanto successo nel girone F della prima serie dilettantistica. Il match tra Matese e Avezzano si è concluso con lo 0-1 ospite al 95′. Vittoria in extremis, pesantissima in ottica classifica. E fin qua tutto bene. L’assurdità però sta nell’azione del gol, come si può vedere nel video, che parla da solo.

Il portiere di casa, in uscita, va allo scontro con un compagno e si fa male. Resta per qualche secondo a terra e poi, dopo essersi rialzato, anziché rilanciare coi piedi mette il pallone a terra e prende la rincorsa, come se fosse stato fischiato un fallo, che però in realtà non c’è perché lo scontro è con un compagno. E’ qui, col pallone fermo a terra e a distanza dal portiere, che si avventa l’attaccante avversario, Ortolini, che mette in rete a porta spalancata. C’è un po’ di incredulità, ma il gol è effettivamente valido, l’arbitro dà l’ok e l’esultanza può partire. In evidenza un breve spezzone di filmato ripreso da Rete 8.