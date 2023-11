Serie C, il Crotone pareggia a Caserta: segna ancora Adriano Montalto. La nuova classifica

StrettoWeb

Un gol per tempo e un punto a testa. Finisce in parità, 1-1, lo scontro playoff del girone C di Serie C tra Casertana e Crotone, due delle squadre più in forma dell’ultimo periodo. In forma come il bomber dei campani, Adriano Montalto, che segna ancora e manda in vantaggio momentaneo i campani dopo un quarto d’ora. Due anni dopo il golazo che lanciò la Reggina di Stellone alla rimonta salvezza, ma allora in Serie B, l’attaccante siciliano castiga ancora il Crotone.

Questa volta, però, i rossoblu pervengono al pareggio con un altro bomber, il solito Gomez, che al 68′ fa 1-1 su rigore dopo fallo (e rosso) a Cadili. Nell’altra sfida del pomeriggio, colpaccio Picerno a Latina. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 28 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Casertana 24 Latina 22 Crotone 22 Taranto 20 Audace Cerignola 19 Catania 18 Foggia 18 Potenza 17 Giugliano 16 Monopoli 15 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Sorrento 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 6