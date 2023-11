Serie C, spettacolo in Coppa Italia tra Catania e Crotone: 3-3 in campo, ai rigori vincono gli etnei

StrettoWeb

Gol e spettacolo in Coppa Italia Serie C tra Catania e Crotone, che hanno replicato la partita giocata alla prima di campionato, in quel caso vinta per 0-1 dai pitagorici. Questa volta ad ottenere il successo sono gli etnei, che dopo il 3-3 ai supplementari si sono aggiudicati il match ai calci di rigore.

Nel corso della sfida, sempre il Crotone a passare e il Catania a rincorrere. Si chiude 0-1 la ripresa col gol di Bruzzaniti, poi scorpacciata di reti nella ripresa: De Luca pareggia per ben due volte (rispondendo anche all’1-2 di Tumminello), Bruzzaniti segna di nuovo per il 2-3 e Di Carmine riporta sul pari da penalty. Nessuno scossone ai supplementari, mentre ai rigori è proprio Bruzzaniti a sbagliare il primo tiro dagli undici metri. L’errore decisivo, però, è di Petriccione, che porta al Catania vittoria e quarti di finale (contro il Pescara).