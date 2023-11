Serie B: terza sconfitta consecutiva del Catanzaro, 2-1 a Venezia ma i calabresi restano in zona play off | VIDEO

StrettoWeb

Non è un momento positivo per il Catanzaro che, anche stasera, esce sconfitto nell’anticipo del campionato di Serie B. I calabresi perdono contro il Venezia per 2-1 (gol di Joel Pohjanpalo e Dennis Johnsen per i padroni di casa, momentaneo pari di Andrea Ghion) ma restano comunque nella zona alta della classifica, in piena zona play off. La squadra di Vivarini è alla terza sconfitta consecutiva (Como, Modena e appunto Venezia) ma rimane la sorpresa del campionato essendo una neopromossa.

Da segnalare la presenza massiccia dei tifosi calabresi, oltre 1.000, i quali hanno incitato la squadra dall’inizio alla fine della partita. In effetti, posso andare orgogliosi di un gruppo che sta dando delle importanti soddisfazioni e che sta giocando alla pari anche con formazioni maggiormente attrezzate per la categoria.

Venezia - Catanzaro, i cori dei tifosi

I tifosi del Venezia: "in Calabria c'è solo il Cosenza"