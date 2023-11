Scommesse, non è finita: c’è anche Florenzi, indagato dai pm di Torino

StrettoWeb

Non è finita. Dopo qualche settimana di “tregua”, torna la pausa delle Nazionali e torna anche a farsi sentire lo scandalo scommesse nel calcio italiano. Questa volta però niente gossip, notizie (vere o presunte) o simili, bensì un’indagine. Sotto i riflettori finisce Alessandro Florenzi, accusato dai pm di Torino di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

L’esterno del Milan è indagato per l’articolo 4 della legge 401 del 1989, lo stesso per la quale è indagato Zaniolo, che però finora ha negato ogni coinvolgimento con le scommesse sul calcio. A differenza di Tonali e Fagioli, che invece hanno patteggiato e resteranno fuori per un po’ di mesi. Così come per Florenzi, anche per Fagioli l’inchiesta era partita dalla Procura di Torino, mentre Tonali e Zaniolo erano stati chiamati in causa da Fabrizio Corona.