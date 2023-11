Sciopero, Zangrillo a Reggio Calabria: “ha un sapore politico, siamo perplessi” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Questo sciopero è stato concepito molto tempo fa, quando ancora non c’era la Legge di bilancio definita in modo preciso, quindi ho come la sensazione che sia uno sciopero che abbia un sapore molto politico. Mi dispiace moltissimo che si sia consumata una rottura sul fronte sindacale“. E’ quanto dichiarato dal Ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

“Questo governo non si è mai negato dal punto di vista del confronto e del dialogo e ci sarebbe piaciuto, anche in questa occasione, poter continuare il dialogo con il sindacato – ha aggiunto Zangrillo -. Questa Legge di bilancio l’abbiamo costruita cercando di andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli. Lo dico con un po’ di stupore, questa Legge di bilancio è quasi di sinistra, che dedica gran parte delle sue risorse alle fasce deboli. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a tanti degli obiettivi che, come centrodestra avevamo. Abbiamo rinunciato temporaneamente, perché oggi le condizioni di contesto ci hanno costretto a fare una deviazione rispetto a quello che desideravamo. Viviamo un’epoca di grande complessità, d’emergenza e quindi la Legge di bilancio risente di queste condizioni. Quindi questo fronte sindacale, che in maniera così dura, ha rifiutato il confronto e ha deciso che la soluzione fosse la piazza, è una cosa che ci lascia un po’ perplessi“.

Reggio Calabria: il Ministro Paolo Zangrillo sullo sciopero