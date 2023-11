Sant’Eufemia d’Aspromonte celebra il 4 novembre in musica con l’associazione Thàleia

StrettoWeb

L’Associazione Socio-Culturale Thàleia di Sant’Eufemia d’Aspromonte celebra oggi 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’importante ricorrenza con un concerto al quale prenderanno parto autorità militari, civili e religiose. Si esibiranno la Banda Musicale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Mario Calarco, baritono, Giuseppe Antonino Rugnetta, tenore, e Fabio d’Elia, tenore. Dirige il Maestro Vincenzo Panuccio.

L’appuntamento è per le ore 17:00 al Teatro dell’ex istituto delle Figlie del Divino Zelo, in via delle Rose I a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Di seguito la locandina: