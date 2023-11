Sanità, Cannizzaro: “non si era mai vista una cosa del genere in Calabria. Mai!”

StrettoWeb

“Il 4 novembre 2021, quindi quasi esattamente 2 anni fa, ero in trepidante attesa fuori da Palazzo Chigi, aspettando l’esito dell’audizione di Roberto Occhiuto al Cdm, lì per farsi assegnare l’arduo compito di Commissario della Sanità calabrese. Compito difficilissimo, di cui avrebbe potuto fare tranquillamente a meno, scaricando le responsabilità al Governo centrale, come accaduto nei precedenti 11 anni“. E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook il Deputato e Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro.

“Gli chiesi se non fosse un azzardo, se ne valesse la pena. Rispose: “Ciccio, il cambiamento della Calabria passa dalla sanità. Se non la normalizziamo, abbiamo perso. E se non lo facciamo noi calabresi, non lo farà nessuno per noi“. Beh, in soli due anni da Commissario, Roberto ha già fatto la differenza:

bilanci delle Asp finalmente certificati (non scritti a penna)

istituzione Azienda Zero

strumentazioni nuove per hub e spoke

operazione medici cubani (inizialmente criticata, ma oggi rappresentano un valore aggiunto e salvano vite)

60 NUOVE AMBULANZE

Non si era mai vista una cosa del genere in Calabria. Mai!

Emblematici questi scatti, che faranno la storia: eccole tutte insieme, parcheggiate davanti al palazzo della Regione.

Abbiamo risolto tutti i problemi della sanità? No, ovviamente rimane tanto da fare. Anzitutto riempire questi mezzi con personale medico e paramedico.

Il tutto in perfetta sintonia anche con Roma, dove senza precedenti nella storia vengono (spesso in sordina) approvate norme a supporto della sanità calabrese, necessarie ad aiutare concretamente i manager e tutto il personale medico e paramedico calabrese, che ad oggi è la nostra vera grande forza“, conclude Cannizzaro.