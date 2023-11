Pd in piazza a Roma, Schlein: “noi l’unica alternativa al Governo Meloni”. Presenti anche Conte e Fratoianni

Manifestazione a Piazza del Popolo a Roma per il Partito Democratico. Secondo fonti interne dal partito sono circa 50 mila le persone partite da tutta Italia per l’evento voluto dai Dem. La manifestazione ha voluto rappresentare una sorta di “contro manovra” rispetto a quella del governo Meloni: difesa della sanità pubblica, lotta per salari dignitosi, giustizia climatica, giustizia sociale, difesa dell’unità del Paese di fronte all’autonomia differenziata del governo.

Elly Schlein riporta il Pd in piazza dopo 5 anni e dal palco attacca il Governo Meloni: “con l’Albania non c’è alcun accordo, perché gli accordi devono passare dal Parlamento e non abbiamo visto nulla. Forse perché sanno che viola la Costituzione, è un respingimento verso un Paese terzo. Meloni fa di tutto pur di non cambiare le regole europee e chiedere a Orban di fare la sua parte”.

Nel suo intervento Schlein ha parlato anche di fisco: “il Governo strizza l’occhio a chi evade e danno una sberla agli imprenditori onesti, ai lavoratori dipendenti e autonomi che pagano le tasse. Le tasse si pagano dove si fanno i profitti. Dobbiamo ricominciare a parlare di redistribuzione: delle ricchezze, del potere, del tempo”.

Quanto alla riforma costituzionale presentata dal governo “è un’arma di distrazione di massa. Domani con questa riforma sarebbe una persona a decidere del voto del Parlamento, cambia tutto, smantella la repubblica parlamentare. Giù le mani dalle prerogative del Presidente della Repubblica, è una deriva plebiscitaria. Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare, la destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare per l’uomo solo al comando, ma la storia di questo Paese ha dato e non è andata bene”.

“Siamo noi a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno, e non lo facciamo da soli. L’alternativa c’è, se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione”, ha detto il segretario del Pd.

“Questa è la piazza dell’orgoglio democratico ritrovato. Non abbiamo alcuna presunzione di autosufficienza, siamo la prima forza di opposizione, senza il Pd non si può costruire l’alternativa, ma siamo qua per costruire il dialogo sulle questioni concrete. Non facciamoci mai dire che l’alternativa non c’è, siamo noi. Non lasceremo a queste destre smantellare il Paese, l’Italia merita di più”, rimarca il leader Dem.

Poi un appello ai più giovani: “abbiamo aperto le porte del Pd, abbiamo bisogno della vostra sana incazzatura per cambiare le cose. Battetevi sempre per la libertà, per la pace e la giustizia sociale”.