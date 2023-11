Viola ko a testa alta a Ragusa: è 2ª e sa di potersela giocare con tutte | RISULTATI e CLASSIFICA

StrettoWeb

Seconda sconfitta stagionale per la Viola che dopo la gara interna contro Capo d’Orlando perde in trasferta a Ragusa. Due sconfitte contro le grandi del Girone H, arrivate di misura e in grado di far tenere i pieni per terra ai reggini, consapevoli della loro forza e della loro maturità.

Il ko del Palapadua, arrivato al termine di un clamoroso overtime con 4 triple in fila da parte dei siciliani, lascia l’amaro in bocca ma conferma che i ragazzi di coach Cigarini, squadra non propriamente costruita per vincere il campionato, può stare al tavolo con le migliori.

La Viola resta seconda con Ragusa, a -2 dall’Orlandina, prima solitaria dopo la vittoria contro Catania nell’anticipo del sabato. Reggini impegnati domenica al PalaCalafiore contro Rende: vietato sbagliare nel derby calabrese davanti al proprio pubblico.

Risultati 8ª Giornata

Sabato 11 novembre

Ore 19:00

CUS Catania-Orlandina Basket 64-91

Fortitudo Messina-Castanea Basket 2010 75-83

Domenica 12 novembre

Ore 18:00

Siaz Piazza Armerina-Pallacanestro Sala Consilina 77-83

Basket School Messina-Next Casa Barcellona 63-77

Bim Bum Basket Rende-Svincolati Milazzo 67-76

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola 105-98

Classifica

Orlandina 14 Viola 12 Ragusa 12 Sala Consilina 10 Barcellona 10 Basket School Messina 8 Piazza Armerina 8 Milazzo 8 Rende 4 Castanea 4 Catania 2 Fortitudo Messina 0

Programma 9ª Giornata

Sabato 18 novembre

Ore 18:30

Castanea-Ragusa

Domenica 19 novembre

Ore 18:00

Milazzo-Basket School Messina

Sala Consilina-Catania

Barcellona-Piazza Armerina

Orlandina-Fortitudo Messina

Viola-Rende