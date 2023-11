La Regione Calabria approva la legge “De Masi”: sostegno per gli imprenditori vittime della ‘ndrangheta

StrettoWeb

“Consapevoli che la solidarietà verso chi affronta sacrifici per promuovere sviluppo e subisce intimidazioni da sola non basti, è necessario che le Istituzioni adottino contromisure efficaci. Ed è ciò che ha fatto il Consiglio regionale, approvando il disegno di legge ‘De Masi’ che introduce delle premialità per le imprese vittime della criminalità. Si danno strumenti di certezza alle scelte di legalità degli imprenditori che denunciano”. È quanto asserisce il presidente Filippo Mancuso, che aggiunge: “il Consiglio regionale, approvando a giugno la legge sul progetto ‘Liberi di Scegliere’, per attivare un percorso educativo assieme alle scuole di ogni ordine e grado e dare speranze di futuro ai minori coinvolti in contesti di ‘ndrangheta, e approvando la legge ‘De Masi’, contrappone al disvalore assoluto rappresentato dalla mafia i valori della legalità e dell’etica pubblica”.

Antonino De Masi: “bloccare l’arroganza dei criminali”

“Sono molto felice dell’approvazione della legge “De Masi” che vorrei chiamare legge di tutti i calabresi. perché tutti noi dobbiamo capire che esercitando il nostro dovere di “denuncia” possiamo bloccare l’arroganza dei criminali. Riprendiamoci l’orgoglio di essere cittadini, senza paura. Grazie alla politica tutta, Grazie al Presidente Occhiuto per quanto ha fatto, Grazie al presidente Mancuso ed a tutti i politici Calabresi di maggioranza e minoranza , uniti nell’interesse collettivo. Grazie!”.