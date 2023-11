Regione Calabria: arriva l’ok della Giunta per il bilancio di previsione 2023/25

StrettoWeb

La Giunta della Regione Calabria, nella riunione di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il rendiconto consolidato dell’anno 2022 e l’assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025. Le deliberazioni saranno sottoposte per l’approvazione al Consiglio regionale. Su indicazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, la Giunta ha anche deliberato, l’istituzione del Comitato regionale per la competitività.

Il Comitato rappresenta la sede unitaria di raccordo e consultazione per la programmazione, lo sviluppo e le politiche finalizzate all’aumento della competitività delle imprese e dell’attrattività del territorio calabrese.