Reggio, Teatro Arena Lido sempre più abbandonato. E i cittadini lanciano una raccolta firme | INFO

Se ne torna a parlare abbondantemente facendolo diventare un argomento sempre più attuale. La mancanza di teatri a Reggio Calabria, infatti, riporta in auge il mancato completamento dell’ex Teatro Arena Lido per il quale, grazie ai Patti per il Sud, sono stati stanziati 1.850.000,00 € per il recupero, la riqualificazione e il completamento del manufatto, ma i lavori purtroppo sono rimasti fermi al palo.

Oggi, in virtù di una situazione di abbandono riguardante la struttura in pieno centro, i cittadini di Reggio Calabria chiedono a gran voce il suo urgente completamento, tanto da aver intrapreso una raccolta firme tramite change.org. Con la speranza che le voci si trasformino in fatti tutta la cittadinanza è invitata a firmare e condividere la petizione a questo link.

La nota con i dettagli della petizione

Di seguito la nota con tutti i dettagli della petizione inviata: al sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà; all’assessore alla cultura del comune di Reggio Calabria; al sindaco della Citta Metropolitana di Reggio Calabria; al governatore della regione Calabria Roberto Occhiuto; al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

“Reggio Calabria ha un grosso, atavico problema: la mancanza di teatri e infrastrutture per la musica, la cultura, l’arte e lo spettacolo. Molti teatri sono stati chiusi definitivamente o addirittura destinati ad altri usi come:

il POLITEAMA SIRACUSA oggi dato in gestione ad una famosa catena di ristorazione fast food;

Il Cine-Teatro ODEON; chiuso definitivamente!

Il Cine-Teatro AURORA; chiuso definitivamente!

Poi vi sono i teatri all’aperto come:

L’Arena dello Stretto;

CatonaTeatro (Arena Neri);

Teatro del Parco della Rotonda di San Paolo,

che, proprio perché sono all’aperto, possono essere usati esclusivamente nel periodo estivo.

E poi c’è LUI, l’ex teatro Arena Lido, che nasce negli anni ’50 come teatro all’aperto per essere demolito negli anni ’90. Dopo una serie di vicissitudini, grazie ai Patti per il Sud, sono stati stanziati 1.850.000,00 € per il recupero, la riqualificazione e il completamento del manufatto. Ma la tanto agognata riqualificazione dell’opera è rimasta ferma al palo, in parte demolita, in parte ricostruita, divenendo inevitabilmente deposito di detriti, erbacce e alla merce di numerosi senzatetto che, tra l’altro, hanno impedito la normale esecuzione dei lavori che dal 2021 non hanno avuto più proseguo. Grande vergogna anche per il fatto che, il teatro, rientra nel contesto geografico del nuovo waterfront del quale è stato già realizzato il primo lotto, con cui va nettamente in contrasto.

Sicuri di quanto gioverebbe questa struttura a tutta la città, a tutti i nostri giovani talentuosi (che sono tantissimi), come i ragazzi del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, o per tutti gli artisti musicali, ecc. che dopo tanti di sacrifici, investendo tempo e risorse, non hanno dove dar prova delle loro operato, i cittadini di Reggio Calabria chiedono a gran voce a tutti gli intestatari di questa petizione, in base alle proprie distinte competenze, di intervenire con URGENZA ed IMMEDIATEZZA per il completamento del TEATRO ARENA LIDO di Reggio Calabria. Non continuiamo a fare di Reggio la peggiore città d’Italia, continuando ad essere ultima in tutti i settori. BASTA!!”.