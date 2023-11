Reggio, finalmente sbloccati i lavori dell’ex SP15 Melia-Scilla: “elogio al senso civico dei melioti”

StrettoWeb

“I lavori per la riparazione dell’ex SP15 Melia-Scilla sono stati appaltati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Uno dei principali problemi della borgata di Melia è prossimo ad essere risolto. E così come nei primi mesi di quest’anno c’è stata una inedita mobilitazione nel raccontare questa criticità e reclamare un diritto, ora è giusto pure riassumere chiaramente a chi dare i meriti”. Così dichiara in un comunicato il giornalista Francesco Ventura, il quale ha coordinato tra gennaio ed aprile di quest’anno la campagna di sensibilizzazione per il ripristino dell’ex SP15 Melia-Scilla.

“Sono tre le forze che combinandosi tra loro hanno portato alla risoluzione del problema. Bisogna riconoscere in principio l’intervento politico dell’allora amministrazione comunale scillese retta dal sindaco Pasqualino Ciccone, con cui si è ottenuto dalla Città Metropolitana che venisse data priorità alla riparazione di questa arteria. Cosa non da poco visto che sono oltre 1.200 i chilometri di strade la cui manutenzione è sotto competenza di Palazzo Alvaro. Poi questa spinta è cessata col commissariamento – racconta Ventura – Allora è entrato in gioco l’intervento popolare, con decine di Melioti che in maniera civica e dignitosa hanno rilasciato delle interviste raccontando i disagi subiti a causa di questa strada interrotta e mettendoci l’impegno e la faccia nell’offrire la propria testimonianza. Tutto ciò ha portato a dare manforte ed amplificare il terzo intervento, quello istituzionale, che ha visto il binomio formato dalla commissione straordinaria reggente il Comune di Scilla e dalla Prefettura dare una significativa propulsione all’iter amministrativo per sbloccare i lavori. Tutte queste forze sono state complementari ed hanno portato ad un risultato. La piccola Melia è stata capace di una rivoluzione educata e decorosa nello spronare la grande Reggio. I Melioti sono stati un esempio positivo e le loro vicissitudini meritavano e meritano di essere raccontate. Ancora molti sono i problemi della borgata, ma Melia ha dimostrato un nuovo modo per risolverli. Ai Melioti va espressa la più grande e sincera ammirazione e stima per il risultato ottenuto. Congratulazioni!”.