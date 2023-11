Reggio, alimentazione corretta per prevenire le patologie: importante incontro in città con esperti e dottori

StrettoWeb

“Il nostro organismo è una macchina meravigliosa fatta di energia viva all’interno di un corpo; entrambi necessitano di carburante per vivere e il cibo è il nostro carburante. Se introduciamo il giusto carburante, di qualità e non in eccesso, allora il nostro organismo funzionerà in modo perfetto e vivremo più a lungo, forti e in salute. Al contrario, se ci nutriamo di alimenti malsani, industrializzati, raffinati e non badiamo alla qualità ma anche alla quantità di cibo, il carburate introdotto sarà di pessima qualità ed eccessivo e il nostro organismo ne risentirà e ce lo farà capire attraverso sintomi ben precisi”.

Comincia così la nota dell’Associazione Incontriamoci Sempre con cui la stessa annuncia che domenica 5 novembre, alle ore 18.30, presso la Sala Museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione FS di Santa Caterina a Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro “Mangiare sano per vivere sani” a cura di Calabria d’Autore.

Nel corso della serata quattro professionisti della salute, biologi nutrizionisti, dialogheranno con i convenuti sulla corretta nutrizione per prevenire la maggior parte delle patologie. Si parlerà di dieta mediterranea a cura dei dottori Vincenzo Sofia e Valeria Laganà, si tratterà della dieta che contrasta i processi di infiammazione di basso grado esposto dalla Dr.ssa Maria Tomasello e, infine, il Dr. Giuseppe Chindemi argomenterà sugli studi più recenti che dimostrano il ruolo del microbiota intestinale nella genesi di molte patologie e su come il cibo ed opportune strategie integrative possano creare una condizione di eubiosi, ossia di equilibrio dei batteri che convivono con l’uomo sin dalla sua comparsa sulla Terra.

Alla fine delle quattro relazioni verrà aperto un dibattito che consentirà ai presenti di potere rivolgere domande ai biologi per confrontarsi sulle tematiche trattate. La serata si concluderà con la degustazione di un piatto a base di legumi che rappresentano uno dei cibi fondamentali per adottare uno stile alimentare sano.