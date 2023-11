Reggio Calabria, Zangrillo sul dl sicurezza: “chi non rispetta le regole deve essere sanzionato” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Abbiamo approvato un provvedimento molto complesso che va nella direzione di dare una risposta al tema sempre più urgente, sempre più emergente, della sicurezza“. Così il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024 dell’Università Mediterranea.

“Abbiamo assunto una serie di misure che hanno la finalità, da un lato, di offrire al nostro personale del comparto sicurezza gli strumenti per poter operare efficacemente, e dall’altro di dare un forte messaggio, quello che in una società civile, in una società democratica, in una società liberale, la prima cosa da fare è rispettare le regole. Chi non rispetta le regole deve essere sanzionato“, ha concluso il ministro Zangrillo.

Reggio Calabria: il ministro Zangrillo sul decreto Sicurezza