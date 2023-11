Reggio Calabria, tutto pronto per il Villaggio di Babbo Natale all’Osservatorio sulla ndrangheta | INFO

StrettoWeb

Domenica 10 dicembre, dalle ore 17, l’Osservatorio sulla ndrangheta – sito in Via Cava Aloi a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria – ospiterà il Villaggio di Babbo Natale. Ci sarà la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, il laboratorio degli elfi, lo spazio selfie, il mercatino di Natale e poi giochi a tema, dolciumi e pop corn.

E per finire crispelle, tè e vin brulè per tutti. Per ogni altro tipo di informazione, ecco la locandina qui in basso. “Partecipando – scrive l’Associazione Antigone – ci aiuterai a sostenere i nostri tanti progetti”.