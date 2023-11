Reggio Calabria, Villa Zerbi set del film “Tutto al suo posto” | FOTO

StrettoWeb

Ieri e oggi, 8 e 9 Novembre 2023, si sono a svolte a Reggio Calabria le riprese cinematografiche della film “Tutto al suo posto” (titolo provvisorio) realizzata da Pepito Produzioni Srl. Villa Zerbi, lo storico palazzo del Lungomare, è diventato un provvisorio set cinematografico per la produzione cinematografica diretta da Giorgio Romano, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

Il film, oltre alla suggestiva location del lungomare, ha interessato anche altri luoghi della città: la Marina di Porto Bolaro, il lungomare Falcomatà, piazza Duomo e corso Garibaldi. Diversi i disagi per i cittadini a causa del traffico veicolare modificato, ma da domani tutto tornerà alla normalità.