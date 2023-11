Reggio Calabria, tragico incidente a Cittanova: un morto e due donne ferite | DETTAGLI

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto e nello scontro un uomo di 76 anni ha perso la vita. La vittima si trovava a bordo di una delle due auto insieme alla moglie che è rimasta ferita non in modo grave insieme alla conducente dell’altra auto. Entrambe le donne sono state trasportate in ospedale a Polistena. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.